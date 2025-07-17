Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçilmesi ile birlikte temas trafiği hız kazandı. DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabul edildi. Bakanlıktan yapılan görüşme sonrası Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Eroldan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti açıklama yaptı. Süreçte komisyon aşamasına geçildiğini ve her konunun konuşulduğunu bildiren Buldan, Önemli ve olumlu bir görüşme oldu. Sürecin hem siyasi hem hukuki yönü hem de bundan sonraki seyri açısından genel bir değerlendirme yaptık. Sayın Bakan’ın da bu süreçte önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatindeyiz dedi.