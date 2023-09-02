Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayın programında merak edilen soruları yanıtladı. Tunç yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, Demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa hedefliyoruz. Herkes yeni anayasa yapılması konusunda mutabık. Anayasada en büyük reform Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişti. dedi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında düzenlenen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreninde Türkiye Yüzyılına yeni bir anayasanın yakışacağını söyleyerek, 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve İşte benim anayasam diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. İşte detaylar...