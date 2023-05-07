Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin terör elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme iftirasına yalanlama geldi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığının talebiyle meydana gelen hasarların tespit edilerek bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirildiği ortaya çıktı. Açıklamada, Belgeler ortadayken haber ve açıklamalar gerçeği çarpıtmaktadır. ifadeleri kullanıldı. Akşenerin iftiralarının ardından PKK elebaşı Sabri Okun, PKK ve İYİ Parti aynı yerde sözleri akıllara geldi.