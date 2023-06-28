CHPli Zeydan Karalar yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin noksanlığı sebebiyle vatandaş susuzluk çekiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi motor arızasını gidermiyor, vatandaş çile çekiyor. Musluklarından 5 gündür su akmayan vatandaşlar, inşaatların su depolarında uzun kuyruklar oluşturdu. Duruma isyan eden bir vatandaş, Kokuyoruz artık insanların yanına yaklaşamıyoruz. Evimizde çaresizlik içinde bekliyoruz. Bunca uğraşılarımıza rağmen sorun çözülmedi. Yazıklar olsun! Bizim günahım ne? diyerek tepkisini dile getirdi.