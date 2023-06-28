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Adana'da vatandaşın su çilesi! Zeydan Karalar'a isyan büyüyor... / 28.06.23

Adana'da vatandaşın su çilesi! Zeydan Karalar'a isyan büyüyor... / 28.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Adana'da vatandaşın su çilesi! Zeydan Karalar'a isyan büyüyor... / 28.06.23

Takvim 02:43
02

Ortalık karıştı: Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı / 28.06.23

Takvim 03:28
03

Galatasaray'ı sarsan haber! Barış Alper Yılmaz trafik kazası geçirdi / 28.06.23

Takvim 01:01
04

İsveç'ten provokasyon! Kur'an-ı Kerim yakmaya izin verdiler... / 28.06.23

Takvim 01:59
05

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Merdan Yanardağ' tepkisi: İhanetin serbestliği olmaz / 28.06.23

Takvim 03:38
06

Çalışanlara refah payı: Ekonomide yol haritası hazırlanıyor! Eylül'de açıklanıyor

Takvim 02:42
07

CHP'de 'Değişim' isteyenler kervanına Bülent Tezcan da katıldı! / 28.06.23

Takvim 01:39
08

Emekliye ve memura Temmuz zammı! 6 aylık artış için gözler 5 Temmuz'a çevrildi

Takvim 01:18
09

Muhalefetin 'gelince yıkacağız' dediği dev projeler para basıyor! Garanti rakamları aşıldı

Takvim 02:12
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