Adapazarı'nda Hastanede doktor ve hastanın 'maske' tartışması kamerada! 'Beyaz kod' vererek şikayetçi oldu / 06.12.21

Adapazarında Yenikent Devlet Hastanesinin acil servisinde maske takmayan hasta anne ve kızı ile doktor arasında tartışma yaşandı. Doktor, uyarılarına rağmen anne ile kızının maske takmaması üzerine beyaz kod vererek, şikayetçi oldu. Tartışma sonrasında polis tarafından muayene alanından çıkarılan Y.Ç. ve S.Ş., ifadeleri alınmak üzere Yenikent Polis Merkezine götürüldü. Nöbetinin tamamlanmasının ardından karakola giden doktor O.Y.nin şikayetçi olduğu öğrenildi. Anne ve kızı ifadelerinin ardından karakoldan ayrılırken, haklarında adli soruşturma başlatıldı.