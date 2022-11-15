Kaosun, küçük hesapların ve çekişmelerin hakim olduğu kifayetsiz masa, hala adayını belirleyebilmiş değil. Kılıçdaroğlu her ne kadar aday olmak istese de bu durum İYİ Parti ve Meral Akşener vetosuna takılıyor. Öte yandan kısır gününden hallice olan masa bugün 8. kez bir araya geldi. Yaşanan krizi perdelemek isteyen masa üyeleri yine ortak aday söylemine sığındı. Adaya dair herhangi bir isim veya cisim açıklanmadı. Öte yandan toplantıdan yansıyan bir kare bütün kaosu ve derin çatışmayı kanıtlar nitelikte. Söz konusu fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve Akşener başta olmak üzere diğer üyelerin yüzünden düşenin bin parça olduğu gözlemlendi.