Kaosun, küçük hesapların ve adaylık çekişmesine sahne olan kifayetsiz masadaki son durum A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. İletişim Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylık hevesinin sebebini Partisinin oyunu olabildiği kadar konsolide etmek olarak yorumladı. CHP liderinin ABD turunu yorumlayan Hukukçu Pınar Hacıbektaş, Kılıçdaroğlu’nun seçime 7-8 ay kala ABD’ye giderek yarattığı algı tamamen icazet almak dedi. Öte yandan programda Kemal Kılıçdaroğlunun yaptığı hataların adaylık yolundaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı umutladırdığına da dikkat çekildi.