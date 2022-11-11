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7/24 Dinle Takvim Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler... / 10.11.22
Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler... / 10.11.22

Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler... / 10.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu hata üstüne hata yapıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı umutlandırıyor! Masada çatlak sesler... / 10.11.22

Takvim 03:14
02

Jorge Jesus vidaları sıktı! Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de rehavete kesinlikle izin vermiyor / 07.11.22

Takvim 01:06
03

Rus basınından bomba iddia: Galatasaray Mateo Cassierra'ya kancayı taktı / 02.11.22

Takvim 01:49
04

Nereye çekersen çek! Ekrem İmamoğlu'ndan manidar türkü: Uzun ince bir yoldayım / 10.11.22

Takvim 03:01
05

CHP'den Saadet medyasına! FETÖ'cü aklayan Mehmet Ali Kayacı'nın dosyasını açtık: PKK iftirasına destek, yargıyı hedef gösterme, propaganda / 10.11.22

Takvim 03:32
06

Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'deki fon yöneticilerine haber yollayarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştı / 11.11.22

Takvim 01:13
07

Bordo-Mavili takımın teknik patronu Avcı'dan oyunculara çok net mesaj / 11.11.22

Takvim 01:15
08

Atatürk'ü sadece kendilerinin sananların Atatürk'ü anma şekli! Ekrem İmamoğlu matem gününde gülücük saçıp dans etti / 10.11.22

Takvim 01:41
09

Şoke eden Dele Alli iddiası! Fransız hoca Valerien Ismael'in ayrılığından sonra... / 11.11.22

Takvim 00:38
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