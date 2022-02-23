Adaylık krizi muhalefetin 6'lı masasını sallayacak! DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol'dan 'Ali Babacan' çıkışı... / 23.02.22

Muhalefetin adaylık krizi tam gaz devam ediyor. CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan adaylık çekişmesi Ahlatlıbel masasına da sıçradı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Reutersa konuşan Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşlarından habersiz adayım sinyali verirken Kılıçdaroğluna Saadet Partisinden üçüncü ittifak resti gelmişti. Masayı sallayacak son çıkış DEVA Partisinden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında, Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan’dır ifadeleriyle Kılıçdaroğlunun adaylık çıkışına yanıt veren bir açıklama yaptı.