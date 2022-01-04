Adaylık krizi sosyal medyaya taşındı! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüyen merdiven' göndermesi / 03.01.22

Millet İttifakının içine düştüğü adaylık krizinde bomba bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan çekişme açığa çıkmışken Ekrem İmamoğlundan Kılıçdaroğlunu kızdıracak bir hamle geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından yürüyen merdivene ters binmeye çalışan bir kedi videosu paylaştı. Paylaşılan video Kemal Kılıçdaroğlunun 2011 yılında yürüyen merdivene ters bindiği görüntüleri akıllara getirdi. Sosyal medyada Ekrem İmamoğlunun yaptığı bu paylaşım Kılıçdaroğluna açık bir gönderme olarak yorumlandı.