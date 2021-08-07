Adaylık krizi tırmanıyor! Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun önünü kesti: Belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli / 06.08.21

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Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık krizi yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak isterse aday olabileceğini yineledi. Kılıçdaroğlu, İsimleri adaylık için geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesti. Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediye başkanları bir dönem daha devam etmeli." ifadelerini kullandı.