CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık savaşı boyut kazanarak büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her seferinde aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun önüne set çekiyor, olumsuz görüş beyan ediyor. Akşener kazanacak aday olmalı söylemine sığınarak Kılıçdaroğluna senden aday olmaz mesajı veriyor. Bu doğrultuda İYİ Partili Lütfü Türkkandan da manidar bir paylaşım geldi. Türkkan, Kazanacak bir Cumhurbaşkanı adayı bekliyor milletimiz diyerek Kılıçdaroğlu ve CHPye göndermede bulundu.