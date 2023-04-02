Aday olma sürecinde her türlü hakarete maruz kalan Muharrem İnce sonunda patladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, 7li koalisyon ve eski partisi CHPyi topa tuttu. 13 toplantıda başkanın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifak memleketi yönetemez diyen İnce, Biri kalk gidelim, diğeri otur bekleyelim diyen bir yapı ülkeyi yönetemez. Seçmen bunu görür. Buradaki beceriksizliği, tutarsızlığı gören, masanın bileşenlerine gönlü razı olmayan, masadaki birlikteliği ilkesel değil menfaat icabı gören seçmeni ikna edemeyenler, diğer adayları, ihale mafyası usulleri ile yarışmadan düşürmeye çalışıyorlar ifadelerini kullandı.