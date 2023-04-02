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Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı / 02.04.23

Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı / 02.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı / 02.04.23

Takvim 02:53
02

'Saray'a giden CHP'li' yalanı tescillendi! Rahmi Turan’a para cezası, Kılıçdaroğlu'na ise özür çağrısı / 01.04.23

Takvim 03:03
03

YSK'da kura çekimi! Oy pusulasında sıralama belli oldu: 1. sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın / 01.04.23

Takvim 02:37
04

İBB'nin terör sevici personeli Ezgi Yıldız'la ilgili bomba detaylar! Neden işe alım biriminde görev yaptı? CHP'li Özlem Çerçioğlu ile bağlantısı... / 01.04.23

Takvim 03:11
05

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Günahkarlar ahirette bedelini öder / 02.04.23

Takvim 07:30
06

CHP'den din istismarı! Domuz ziyafeti mi iftar sofrası mı? / 02.04.23

Takvim 03:13
07

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: AYM'ye taşımak beyhude bir arayış... Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi / 02.04.23

Takvim 02:51
08

Beşiktaş’ın derbideki oyun planı belli oldu / 02.04.23

Takvim 01:58
09

CHP'den kuyruklu din istismarı! Seccadeyi ayaklar altına alan Kılıçdaroğlu'na fondaş kalkanı: Nevşin Mengü'den 'Şirk, Paganizm' fetvası / 02.04.23

Takvim 02:32
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