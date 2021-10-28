Adem Özköse, FETÖ ve Mossad'a olan desteği bir bir ortaya serilince hakarete başladı / 28.10.21

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğluna yakınlığıyla bilinen ve Davutoğlu tarafından fonlandığı iddia edilen Adem Özköse, sosyal medya hesabından FETÖ hükümlülerini, MOSSAD ajanlarını ve PKKlı teröristleri koruyan ve destekleyen paylaşımlar yapıyor. Söz konusu skandalları sonrası vatandaşların yoğun tepkisini alan Özköse, paniğe kapılıp hakaret etmeye başladı. Mide bulandıran hakaretine maruz kalan gazeteci Hilal Kaplan, Allahtan korkmuyorsun, kuldan utanmıyorsun da karın kızın da mı yok? Rezil! diyerek Özköseye tepki gösterdi. Muhafazakar maskesi takan ve sürekli bir dezenformasyon aparatına dönüşen Özkösenin yalanlarından öne çıkanları derledik. Haberin detayları...