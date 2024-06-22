Adana Adliyesinde görevli hakime Gül A.nın adı rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi ardı arkası kesilmeyen skandallar zincirine karıştı. Üstüne bir de İş insanı Server Leventoğlu’nu özel görüntüleriyle tehdit eden skandal hakime olayında yeni bir gelişme yaşandı. Hakim Gül A., Adana’da olmasına rağmen hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Gölbaşı Sulh Ceza Hakimi Özlem Semiha Sesli, bu başvuruyu değerlendirerek bazı haberlere erişim engeli getirdi.