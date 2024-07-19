İşgalci İsrail, Filistin asıllı ABDli model Bella Hadidi hedef alan bir karalama kampanyası başlattı. Adidasın 1972 Münih Olimpiyatlarını öne çıkaran reklam kampanyasında Hadidi kullanması, İsraili çileden çıkardı. Olimpiyatlarda 11 İsraillinin Filistinliler tarafından öldürüldüğünü vurgulayan İsrail, bu olay üzerinden antisemitizm suçlamalarına sığındı. Soykırımcı İsrail, Bella Hadid ve babası Muhammed Hadidin Yahudi karşıtı komploları teşvik ettiğini iddia ederek, ünlü modelin antisemitizmi yaydığını ve İsraillilere karşı şiddet çağrısında bulunduğunu ileri sürdü. Öte yandan Adidas, terör devleti İsrailin baskılarına dayanamayarak özür diledi.