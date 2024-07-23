Dünyaca ünlü markalardan biri olan Adidas siyonist baskıya boyun eğerek skandal bir karara imza attı. Adidas, dünyaca ünlü Filistin kökenli model Bella Hadidi reklam kampanyasından çıkardı. USA Todaye açıklama yapan, Adidasın sözcüsü, İsrail karşıtlığıyla bilinen Hadidin, 1972 Münih Olimpiyatlarında kullanılan ayakkabının reklamında yer almasının sebep olduğu üzüntü ve sıkıntı için özür dilediklerini söyledi. Öte yandan Hadidin firmaya, yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava açmak için avukat tuttuğu belirtiliyor.