İstanbulun ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleki evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu bugün İstanbu Adalet Sarayında ifade veriyor. Partilileri alana toplayan İmamoğlunun ikinci bir Saraçhane denemesi yapacağı konuşulurken adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaşın da alana gitmesi dikkat çekti. Öte yandan CHPli isimler Çağlayanda provokasyona soyundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabatın polisi üzerine yürüdü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise kameralara fena şekilde yakalandı.