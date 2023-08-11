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AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu! Son durum ne? Yaralı var mı? / 11.08.23

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu! Son durum ne? Yaralı var mı? / 11.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu! Son durum ne? Yaralı var mı? / 11.08.23

Takvim 02:45
02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu / 11.08.23

Takvim 02:54
03

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İYİ Parti'ye yerel seçim çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım / 11.08.23

Takvim 03:39
04

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet yoksunu belediyeciliği Kemeraltı esnafını perişan etti: Her gün zarar ediyoruz / 11.08.23

Takvim 02:02
05

EYT’liye maaş formülü: Hangi belgeler işlemleri hızlandıracak? Henüz maaşı bağlanmayan EYT'liler ne yapacak?

Takvim 02:57
06

Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için harekete geçti!

Takvim 02:12
07

ÖZEL | Fenerbahçe Zaha'nın rövanşını alıyor! Erden Timur'un gözdesiydi / 10.08.23

Takvim 03:34
08

ÖZEL | Galatasaray'dan sürpriz transfer! Okan Buruk bizzat istedi / 10.08.23

Takvim 01:44
09

Fenerbahçe sahasında Maribor'u mağlup etti! / 10.08.23

Takvim 02:25
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