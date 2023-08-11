Son dakika... AFAD, Malatyada 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.48de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Büyük korkuya neden olan deprem çevre illerde hissedilirken, vatandaşlar sokaklara indi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı Bir metruk bina yıkıldı. Bir çocuğumuz hafif yaralı. Birkaç tane daha yaralı ihbarı aldık açıklamasında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saha taramalarının sürdüğünü belirtirken, 2 hasarlı binanın yan yattığını 22 kişinin ise hafif yaralandığını açıkladı.