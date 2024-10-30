Avrupa ülkeleri ekonomik ve sosyopolitik darboğazdan geçerken Türkiyenin yükselen marka değeri stratejik ortaklık kapılarını aralıyor. AFDli Maximilian Krah, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yayımladığı video mesajında Türkiye geleceğin şekillendirilmesi için doğru ortak deyip Başkan Erdoğandan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türk ekonomisindeki istikrarlı büyümeyi örnek veren Krah, Türkiye artık bir gelişmekte olan ülke değil. Bugün itibarıyla İtalyanın ekonomik gücünü geride bırakmış durumda ve 10 yılın sonuna kadar Fransadan daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacak dedi.