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Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor! Depremde yıkıma uğrayan 11 ile 'İzmir' modeli: Bir yılda yaralar sarılacak, kentler ayağa kalkacak / 18.03.23

Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor! Depremde yıkıma uğrayan 11 ile 'İzmir' modeli: Bir yılda yaralar sarılacak, kentler ayağa kalkacak / 18.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor! Depremde yıkıma uğrayan 11 ile 'İzmir' modeli: Bir yılda yaralar sarılacak, kentler ayağa kalkacak / 18.03.23

Takvim 02:36
02

Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Depremin yaralarını Çanakkale ruhu ile sarabiliriz / 18.03.23

Takvim 02:21
03

Sen misin reklam vermeyen? Foncu Merdan Yanardağ açtı ağzını yumdu gözünü! Meral Akşener'e aleni tehdit / 18.03.23

Takvim 02:19
04

İngiliz operasyonu belgelerle ortaya çıktı! Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğuna karşı kirli propaganda... / 18.03.23

Takvim 03:04
05

Beşiktaş 3 attı 3 aldı! (Beşiktaş 3-1 İstanbulspor | MAÇ SONUCU ÖZET) / 18.03.23

Takvim 02:52
06

Koalisyonda koltuk kavgası! Mansur Yavaş'ın çıkışına DEVA Sözcüsü İdris Şahin'den yanıt geldi / 18.03.23

Takvim 02:26
07

Başkan Erdoğan, Gelibolu-Eceabat devlet yolunu hizmete aldı! Flaş Tahıl Koridoru mesajı / 18.03.23

Takvim 02:36
08

Nobellik diplomasi! Ukrayna ve BM'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'tahıl Koridoru' teşekkürü: 120 gün daha uzatıldı / 18.03.23

Takvim 01:38
09

Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Milli Muharip Uçak’tan sonra HÜRJET de piste çıktı! / 18.03.23

Takvim 01:58
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