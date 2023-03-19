Türkiye, 11 ilde yıkıma sebep olan asrın deprem felaketinin yaralarını sarıyor. Bu kapsamda kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatyada yaşanan afetler sonrası bölgelerde inşa edilen konutları söz verdiği tarihte tamamlamış,özellikle İzmirde 6,6lık deprem sonrası vatandaşlara konutları bir yıllık süreçte teslim edilmişti. Şimdi sıra 11 ilde. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.