Afgan gazeteci Ahmet Mengli'nin eşinden Mehmetçiğe teşekkür: Bizler için canlarını siper ettiler / 21.08.21

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Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha bu sabah yurda getirildi. Afganistan'da yaşayan gazeteci Ahmet Mengli'nin Kabil Havalimanı'ndaki izdiham sırasında Türk askerine teslim ettiği eşi Hafize Mengli ve 4 çocuğu İstanbul'a geldi. Uçaktan iner inmez havalimanında basın mensuplarına konuşan Hafize Mengli, "Mehmetçiğe çok teşekkür ediyorum. Bizler için canlarını siper ettiler" dedi.