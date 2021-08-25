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7/24 Dinle Takvim 'Afgan mülteci' yalanına sığınan Fatih Altaylı'da özür dileyecek yüz var mı! Kaynak gösterdiği İngiliz Bakan haberi yalanladı... / 24.08.21
Takvim

'Afgan mülteci' yalanına sığınan Fatih Altaylı'da özür dileyecek yüz var mı! Kaynak gösterdiği İngiliz Bakan haberi yalanladı... / 24.08.21

Takvim

Küresel medyanın kirli aktörleri tarafından ortaya atılan "Türkiye'nin Afgan mülteciler için kamp kuracağı" yalanını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra Habertürk'ün provokatif yazarı Fatih Altaylı da havada kaptı! Ortaya atılan mesnetsiz iddialar İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın açıklamasıyla çürürken, BBC Türkçe ve Euronews de düzeltme yaparak özür diledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Fatih Altaylı'ya çevrildi. Altaylı'nın özür dileyip dilemeyeceği merak konusu oldu.
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