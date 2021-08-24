Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katiliydi! PKK/YPG'nin Suriye sorumlusu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi öldürüldü / 24.08.21

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Son dakika haberleri... Afrin'de şehit edilen 11 askerimizin katili olan PKK/YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi nokta operasyonla öldürüldü. Son dakika bilgisine göre MİT'in gerçekleştirdiği operasyona bir yenisi daha eklendi. Nefes kesen operasyonda saniye saniye takip edilen PKK-YPG'nin Suriye sorumlularından İran uyruklu Renas Roj kod adlı Selahaddin Şahabi araç içerisinde hareket halindeyken SİHA tarafından nokta operasyonla öldürüldü.