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7/24 Dinle Takvim Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili flaş açıklama! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarih verdi! Ne kadar altın çıkarılacak? / 10.06.21
Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili flaş açıklama! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarih verdi! Ne kadar altın çıkarılacak? / 10.06.21

Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili flaş açıklama! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarih verdi! Ne kadar altın çıkarılacak? / 10.06.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

Ağrı'daki altın rezervi ile ilgili flaş açıklama! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarih verdi! Ne kadar altın çıkarılacak? / 10.06.21

Takvim 01:01
02

İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' itirafını unuttu! "Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim" / 02.01.22

Takvim 03:19
03

Salgınla mücadelede milli aşımız 'Turkovac' çıktı vatandaş hastanelere akın etti! / 31.12.21

Takvim 02:03
04

Trabzonspor transferde de fırtına gibi olmak istiyor! Stoper takviyesi için atağa kalktı / 05.01.22

Takvim 01:09
05

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir isim daha gündeme geldi! Niko Kovac için atağa geçtiler / 02.01.22

Takvim 01:13
06

DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı / 27.12.21

Takvim 02:19
07

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'teröristse hapse at' demişti! PKK imamları cezaevinde / 29.12.21

Takvim 04:35
08

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
09

Bu nasıl avukat! Osman Gökmen sahte senetlerle vurgun yaptı / 03.01.22

Takvim 01:31
10

Karadeniz fırtınası Visca’nın transferini bitirdi! Perde arkasını TAKVİM açıkladı / 06.01.22

Takvim 03:29

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