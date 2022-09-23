Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor... Ankara Etimesgutta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşenere ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip Açım, ölüyorum, perişanım diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Partinin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Görüntülerdeki Nurgül Sipahinin İYİ Parti üyesi olduğu öğrenilirken partililerle fotoğrafları da ortaya çıktı. Öte yandan mağdur ayağına yatan kadının 2 adet de daire sahibi. Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen bu ucuz şov büyük tepkiyle karşılandı.