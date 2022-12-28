Çankaya Ahlatlıbeldeki zirve bir nevi malumun ilamı oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, açıklama yapmadan apar topar alanı terk etti. Kulislerde yer alan ilk bilgiler ise uzlaşıya varamayan masanın çoklu aday formülü ile hareket edeceği yönünde. Bunun ilk sinyali Ahmet Davutoğlundan geldi. Davutoğlu, Altılı Masa gerektiğinde anlaşıp iki aday çıkarabilir dedi. CHP fondaşı Enver Aysever de Ahlatlıbel zirvesi sonrası eteğindeki incileri döktü. Masanın dağıldığını söyleyen Aysever, Kılıçdaroğlunun İmamoğluna duyduğu güven problemine de dikkat çekti. Akşenerin Mansur Yavaştan hoşlanmadığını da sözlerine ekleyen Enver Aysever, Bunu CHPli kurmaylara sorabilirsiniz ifadelerini kullandı.