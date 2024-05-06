CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından partisinin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Halef - selef zirvesinin Ahlatlıbelde yapılması manidar bir detay olarak kayıtlara geçerken CHPnin geleceği de masaya yatırıldı. Daha sonrasında Mansur Yavaşla görüşen Özgür Özel, Biz bu takımın kaptanına güveniyoruz mesajı verdi. Bilindiği üzere Özel, Yavuz Donata verdiği röportajda Teknik direktör benim demişti. İmamoğluna teknik müdahalede bulunan Özgür Özelin Mansur Yavaşı yanına çekip Kılıçdaroğluna da sabote etme mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.