MHP lideri Devlet Bahçelinin Ahlattaki konutunda gerçekleştirilen Cumhur Zirvesinin arka planı netleşti. Bahçeli, evinde ağırladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğana Terörsüz Türkiye vizyonuna kültürel katkı sunmayı amaçlayan ve toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan iki türk dinletti. Bu eserlerin Ali Kınık imzalı Kardeşlik Türküsü ve Elif Buse Doğanın seslendiriği Canların Türküsü olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğanın iki eseri ilgiyle dinleyip Bahçeliye teşekkür ettiği ifade edildi. Öte yandan Bahçeli DEMli Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker ile görüştü.