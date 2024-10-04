CHPde Ahmak krizi yaşanıyor. Ekrem İmamoğlunun yargılandığı davayı adaylığı yolunda koz olarak kullanmak istemesi üzerine Genel Merkez topa girdi. CHP lideri Özgür Özele katıldığı yayında Ekrem İmamoğlunun erkenden cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği konuşuluyor dendi. Bunun üzerine Özel, Böyle bir şey yok, net. Bu doğru da olmaz diyerek Ahmak oyununa karşı teknik müdahalede bulundu. Bilindiği üzere Özel, Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım çizgisinde hareket ediyor. İmamoğlu ise bu tutumdan bir hayli rahatsız.