Suriye’nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın Türkiye ziyareti Batı ve İsrail’de paniğe yol açtı. İngiliz Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile el Şara’nın Ankara-Şam hattında iş birliği kapsamında Türkiye’nin Suriye’de askeri üsler kurması üzerine anlaşacağını iddia etti. Reuters, Türkiye’nin Suriye’de üs kurmasının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’ye açık mesaj olduğunu vurgularken İsrail’in de zor durumda kalacağını belirtti. İsrail basını ise söz konusu haberi endişeyle servis etti.