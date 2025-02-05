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Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters “Türkiye Suriye’de üs kuracak” dedi İsrail endişeyle servis etti / 05.02.25

Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters “Türkiye Suriye’de üs kuracak” dedi İsrail endişeyle servis etti / 05.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters “Türkiye Suriye’de üs kuracak” dedi İsrail endişeyle servis etti / 05.02.25

Takvim 04:33
02

CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi / 05.02.25

Takvim 05:54
03

Üç harflilerin sonu geliyor... DEM'li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak / 05.02.25

Takvim 03:11
04

Galatasaray'dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak / 05.02.25

Takvim 04:31
05

CHP'deki "ön seçim" kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a "Ayağımıza dolanma" mesajı... Özgür Özel topa girdi / 05.02.25

Takvim 03:20
06

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro! / 05.02.25

Takvim 07:03
07

ABD’li kuruluşun İsrail ile iş birliği ortaya çıktı: Biden’ın tetikçisi! Filistin sansürü için Elon Musk’a operasyon! Baron Rothschild da aynı karede / 05.02.25

Takvim 06:38
08

Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu | Soruşturma başlatıldı / 05.02.25

Takvim 02:49
09

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da | Tarihi görüşmenin perde arkası... "YPG'nin başını ezme" zirvesi / 05.02.25

Takvim 03:05
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