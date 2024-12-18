Terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve örgüt faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 11 kişi tutuklandı. Soruşturmada Özerin terör örgütünün KCK/TDÖ Türkiye Demokratik Örgütlenmesi yapılanmasıyla organik bağ kurduğu,belediye başkanı seçildikten sonra teröre mali destek gösterdiği ve Kandil tarafından aday gösterildiği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerden Faik Kaplanın, Özer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri ve para trafiği de dikkat çekti.