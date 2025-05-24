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Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti / 23.05.25

Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti / 23.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti / 23.05.25

Takvim 07:22
02

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti | Mesaj dolu ziyaret / 23.05.25

Takvim 02:56
03

Fenerbahçe'den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak / 23.05.25

Takvim 07:36
04

Trump’tan AB’ye yüzde 50 gümrük vergisi çağrısı! Ticaret savaşında tansiyon yeniden yükseldi / 23.05.25

Takvim 01:10
05

Terör ve yolsuzluktan tutuklanan CHP’li isimler için flaş karar! Sadece Ekrem İmamoğlu değil… Hepsine yasak! / 23.05.25

Takvim 01:35
06

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'tan "Dijital bağımlılık" uyarısı: Aile yapısını zedeliyor / 23.05.25

Takvim 02:34
07

Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Merakla bekleniyordu... Belli oldu / 23.05.25

Takvim 01:02
08

Okan Buruk'tan "şampiyon kadro" kararı! İlk 11'i netleştirdi / 23.05.25

Takvim 04:15
09

Nunn stop final! Fenerbahçe Beko - Panathinaikos AKTOR: 82-76 | MAÇ SONUCU / 23.05.25

Takvim 04:28
10

Karayolları Trafik Kanunu değişiyor! Teklif TBMM'de: Kavga için araçtan inene 3 ceza birden | Kırmızı ışıkta geçene yeni cezalar / 23.05.25

Takvim 06:41
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