CHP’li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılandığı davada tutukluluğunun devamına karar verildi. Özer hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmada dinlenen gizli tanık Hermes, Özer’i örgütün üst düzey ismi Cemal Kavak’la ilişkilendirdi; terörist cenazeleriyle bağlantı kurduğu, örgüt üyelerinin kırsala gönderilmesi için maddi destek sağladığı ve bu amaçla yüklü miktarda parayı bizzat teslim ettiğini öne sürdü. Özer, tanık beyanlarının yalan ve iftira olduğunu söyleyip suçlamaları reddetti. Mahkeme, Özer’in tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.