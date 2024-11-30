İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCKnın belediyelerdeki mali yapılanmasını deşifre etmek için yürüttüğü soruşturmada, örgütün Esenyurt Belediye Başkanlığında finansal bağlantılar kurduğu ve kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, PKK bağlantısı sebebiyle tutuklanan CHP/DEMli Ahmet Özerin Yardımcısı Osman Yalçın için operasyon düzenlendi, ancak firar ettiği belirlendi. Aramalarda dijital materyallere el konuldu; Yalçının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.