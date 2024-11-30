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Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı! / 30.11.24

Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı! / 30.11.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı! / 30.11.24

Takvim 02:38
02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı / 30.11.24

Takvim 02:16
03

CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 10. Gün! Hastane sahibinden otopsi talebi! 12 hastaneye kayyum atandı / 30.11.24

Takvim 00:47
04

Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun! / 30.11.24

Takvim 02:58
05

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: "Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak" / 30.11.24

Takvim 05:54
06

Arda Güler'e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay / 30.11.24

Takvim 01:06
07

Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar / 30.11.24

Takvim 06:58
08

Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi / 30.11.24

Takvim 04:02
09

Afrika'daki gücünü kaybeden Fransa'ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı'nı itiraf eden mektup gönderdi / 30.11.24

Takvim 05:46
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