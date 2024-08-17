TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Can Atalayın milletvekilliğine yönelik olağanüstü toplanan TBMMde AK Parti sıralarına açıkça terörist diyerek skandal provokasyona imza attı. Şıkın sınırı aşan sözleri üzerine Meclis oturumunda tansiyon yükseldi. Meclis kürsüsünden Türkiye Cumhuriyeti devletini mafyalıkla suçlayan Ahmet Şıkın daha önce de gündeme gelmiş skandallarının sayısı bilinmezken Şıkın kimliği hakkında ipucu olabilecek birkaç örneği sizler için derledik...