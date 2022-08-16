Son dakika haberi | Ankaradaki ATO Congresiumda AK Partinin 21 Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenlendi. Programa katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasının başında Bir şiirle önümüzü kesmek isteyenlere milletimizle AK Partiyi kurarak cevap verdik. dedi. Konuşmasında 2023 seçimlerine vurgu yapan Erdoğan, Bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini kazanarak taçlandıracağız. dedi. 6lı masaya da mesaj gönderen Erdoğan, Masaya payanda olanlara acıyoruz ifadelerini kullandı. Ankaralılara yeni şehir hastanesi müjdesi de veren Erdoğan, hastanenin önümüzdeki ay açılacağını söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca sosyal konut projesinin de süratle hayata geçirileceğini ifade etti. Öte yandan 20 yılda asırlık eser ve hizmetler başlığı adı altında sosyal medyadan paylaşım yapan Başkan Erdoğan, birçok alanda AK Partinin hizmete aldığı projeleri infografiklerle anlattı.