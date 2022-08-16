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7/24 Dinle Takvim AK Parti 21. yılını kutladı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Seçimi kazanarak taçlandıracağız / 15.08.22
AK Parti 21. yılını kutladı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Seçimi kazanarak taçlandıracağız / 15.08.22

AK Parti 21. yılını kutladı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Seçimi kazanarak taçlandıracağız / 15.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti 21. yılını kutladı! Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Seçimi kazanarak taçlandıracağız / 15.08.22

Takvim 01:48
02

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
03

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
04

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
05

Otoda bayi ve galeri kumpası mercek altında! Bakan Muş açıkladı: Cezası 2 milyon! / 04.08.22

Takvim 02:15
06

Bakan Nebati'den otomobil sektöründeki haksız fiyat artışına ilişkin açıklama: 100 bin mükellef radara takıldı!

Takvim 02:07
07

CHP'den fonlanan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'de kaçak inşaat yaptığı ortaya çıktı! Bu ilk değil... / 16.08.22

Takvim 02:15
08

MİT'ten PKK'ya bir darbe daha: Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi / 16.08.22

Takvim 02:13
09

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile başlayan ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi: Sırada et indirimi var

Takvim 02:02
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