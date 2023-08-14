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AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan liderliğinde kaybettiği seçim yok: Her seçimden birinci parti olarak çıktı / 14.08.23

AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan liderliğinde kaybettiği seçim yok: Her seçimden birinci parti olarak çıktı / 14.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti 22 yaşında! Başkan Erdoğan liderliğinde kaybettiği seçim yok: Her seçimden birinci parti olarak çıktı / 14.08.23

Takvim 02:08
02

Galatasaray kancayı Ndombele'ye taktı! Sarı-Kırmızılılar transferi bir an önce bitirmek istiyor / 14.08.23

Takvim 01:05
03

520 bin memura ek gösterge kazancı: Kimler yararlanacak? Gelirlere nasıl yansıyacak? Ne zaman Meclis'e gelecek?

Takvim 01:22
04

Küçük ortaklardan büyük vurgun! CHP yandaşı Bahar Feyzan'dan bomba iddia: TİP seçim döneminde CHP'den 30 milyon TL aldı / 14.08.23

Takvim 04:13
05

Gazeteci - Yazar Sadık Albayrak CHP'nin başını çektiği koalisyonun beceriksizliğini analiz etti: "Bu bu kadro ve bu felsefeyle siyaset üretemezler" / 14.08.23

Takvim 03:41
06

Kiracılara tahliye zorbalığına son: Ev sahibinden baskı gören de arabulucuya gidebilecek

Takvim 03:37
07

Beşiktaş'a Zaynutdinov sürprizi! Kartal Kazak 10 numaranın transferinde mutlu sona çok yakın / 13.08.23

Takvim 01:00
08

Milyonlarca emeklinin maaş zammı için ilk ipucu geldi: Enflasyon oranları aylık artışını belirleyecek

Takvim 01:22
09

Uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan başarıyla fırlatıldı / 13.08.23

Takvim 01:06
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