Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Erdemliler Hareketi ile siyaset sahnesine 2001 yılında giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Vesayet odakları ile bölücü terör örgütlerinin faaliyetlerine, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kalan AK Parti, engellere rağmen 21 yıla çok sayıda seçim başarısı sığdırdı. Son olarak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde başarılı olan, Cumhurbaşkanı seçimini kazanan AK Parti, 31 Mart 2024te yapılacak yerel seçimleri de kazanmayı hedefliyor. Yerel seçimler için il ve ilçe teşkilatlarında kadrolarını yenilemeye devam eden AK Parti, parti ana kademesinde yapılacak değişiklikler için 7 Ekim 2023te 4. Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirecek.