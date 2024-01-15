Son dakika haberi! AK Parti, Pençe-Kilit harekat bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe ertelemişti. Partiden adayların hangi gün açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Aday tanıtım toplantısının hangi gün yapılacağının bugün ilan edilmesi bekleniyor. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı. Peki, ilçe adayları ne zaman açıklanacak? İşte 48 il adayının açıklanacağı aday tanıtım toplantısıyla ilgili tüm detaylar.