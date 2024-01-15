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AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim / 15.01.24

AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim / 15.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarihi bugün ilan edecek: Adım adım 31 Mart zaferine! Deprem illerinde büyük değişim / 15.01.24

Takvim 01:20
02

CHP'li İBB'nin terör partisi DEM'e tahsis ettiği salonda bebek katili Abdullah Öcalan ve PKK propagandası yapıldı / 15.01.24

Takvim 01:11
03

Çözülemeyen altyapı sorunu Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş bizi rezil etti / 15.01.24

Takvim 00:59
04

Kentsel dönüşüme destek değil köstek! CHP'li İBB deprem bütçesini 6 kat düşürdü! İstanbul'da dava üstüne dava açtı / 15.01.24

Takvim 01:26
05

CHP'li İBB'nin fonladığı İBB Haber'den skandal! AK Parti’ye bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü bozukmuş gibi gösterdiği iftirası! Gerçek ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim 01:43
06

Refah payı için karar 'zam'anı! Hangi formüller gündemde | Süreç nasıl ilerleyecek? Emeklilere ne zaman yansıyacak?

Takvim 01:16
07

Swinger partileri düzenleyen maskeli 'Fergio House' çetesi ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı! Mimar değillermiş... / 15.01.24

Takvim 01:34
08

Antalyaspor'un futbolcusu Sagiv Jehezkel'den soykırımcı İsrail'e destek! Skandal gol sevincine tepki yağdı | Gözaltına alındı ifadesi ortaya çıktı / 15.01.24

Takvim 01:08
09

Irak'ın kuzeyinden acı haber | MSB görüntüleri yayımladı: 25 terör hedefi imha edildi | Sosyal medya provokatörlerine operasyon / 13.01.24

Takvim 02:33
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