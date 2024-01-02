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AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24
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01:01
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02
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Murat Ongun'dan tepki çeken savunma / 01.01.24
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00:54
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03
Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaret / 01.01.24
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01:18
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04
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı / 01.01.24
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01:28
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05
Dünyanın gözü İstanbul’da! Galata Köprüsü’ndeki ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ gündemden düşmüyor: İsrail gazetesinden kirli provokasyon / 01.01.24
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01:35
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06
CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan yeni skandal! Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı yumruklayan provokatöre arka çıktı / 01.01.24
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01:52
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07
Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?
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00:56
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İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama / 01.01.24
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00:55
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09
2024 de reform yılı olacak! Torba dolusu müjde: Esnaf, memur, işçi ve ev kadınları için önemli adımlar atılacak
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02:41
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