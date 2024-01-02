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AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24

AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

AK Parti çalınmadık kapı bırakmayacak! İstanbul için seferberlik zamanı / 02.01.24

Takvim 01:01
02

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'ndan "göbekli" yılbaşı kutlaması: Hani bunlar "yas" istiyordu! Murat Ongun'dan tepki çeken savunma / 01.01.24

Takvim 00:54
03

Lağım çukuru Ekşi Sözlük'ten algı operasyonu | Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldılar, provokasyonu meşrulaştırdılar! İslam'a ve Müslümanlara ağır hakaret / 01.01.24

Takvim 01:18
04

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı "sen Arap sevicisin" diyerek yumrukladı! Provokatör tutuklandı / 01.01.24

Takvim 01:28
05

Dünyanın gözü İstanbul’da! Galata Köprüsü’ndeki ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ gündemden düşmüyor: İsrail gazetesinden kirli provokasyon / 01.01.24

Takvim 01:35
06

CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan yeni skandal! Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşı yumruklayan provokatöre arka çıktı / 01.01.24

Takvim 01:52
07

Milyonlara prim rehberi! İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır? Kaç lira ödenir? | İsteğe bağlı sigorta için gerekli şartlar neler?

Takvim 00:56
08

İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi! Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama / 01.01.24

Takvim 00:55
09

2024 de reform yılı olacak! Torba dolusu müjde: Esnaf, memur, işçi ve ev kadınları için önemli adımlar atılacak

Takvim 02:41
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