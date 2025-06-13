AK Parti döneminde şirket değeri 4 milyar dolara kadar çıkan İSPARKlar, CHPli İBB yönetiminde bakımsızlıktan dökülmeye başladı. Zabıta, 36 İSPARKı mühürledi. Ancak hiçbir yenileme çalışması yok. Hatta Beşiktaştaki İSPARK, araçlara kapalı ama halk pazarına açık. Konuyu köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Şu sorunun cevabı var mı? Güvenli değilse niye pazar kuruluyor? Binlerce insanın içine gireceği pazar kurulacak kadar güvenli ise neden araç park edilemiyor? ifadelerini kullandı.