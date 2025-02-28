AK Parti Genel Başkanvekli Efkan Ala, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası yapılacak çağrıyla ilgili konuşan Ala, Silahların gömülmesi çerçevesinde bir çağrı olacaktır. dedi. Ala, çağrıya kulak tıkanması durumunda terörle mücadelenin masada olduğunu bildirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalanın silah bırakma çağrısı sonrası konuşan Ala, Sonuca odaklanmalıyız, bu çağrı yerine getirilecek mi terör örgütü tarafından. Örgüt bu çağrıya uymalıdır. ifadelerini kullandı. Ala, çağrıya uyulmadığı takdirde terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini dile getirdi.