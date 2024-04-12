Son dakika haberi! Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, BBP, DSP ve Vatan Partisi heyetleri, AK Partiyi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerden biriyiz, liderlerden birine sahibiz. dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gazze Türkiye şu anda en fazla yardım yapan ülkeyken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması kabul edilebilir değil. ifadelerini kullandı. Öte yandan Vatan Partisi heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Genel Başkan Doğu Perinçekin Başkan Erdoğana mektubunu Uygura teslim etti.