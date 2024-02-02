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AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan 'deprem' simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat'ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon / 01.02.24

AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan 'deprem' simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat'ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon / 01.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan 'deprem' simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat'ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon / 01.02.24

Takvim 05:41
02

DEM'in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia / 01.02.24

Takvim 04:44
03

ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir / 01.02.24

Takvim 03:21
04

Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN / 01.02.24

Takvim 06:22
05

ABD'li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı / 01.02.24

Takvim 06:32
06

Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un katıldığı etkinlik programına telefonla bağlandı / 01.02.24

Takvim 03:37
07

Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?

Takvim 06:30
08

CHP'deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç'e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu / 01.02.24

Takvim 05:34
09

Fenerbahçe'den Mikkel Damsgaard hamlesi! Resmi temaslara geçilecek / 02.02.24

Takvim 02:06
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