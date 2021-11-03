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7/24 Dinle Takvim AK Parti iktidarı 19 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 03.11.21
AK Parti iktidarı 19 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 03.11.21

AK Parti iktidarı 19 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 03.11.21

150 Bölüm | 06:56:12

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01

AK Parti iktidarı 19 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 03.11.21

Takvim 03:40
02

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan şehit yakını olduğunu söyleyen vatandaşa küfür: "Senin bacını s..." / 05.11.21

Takvim 00:58
03

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tezkereye hayır oyu veren CHP'ye sert tepki: Kandil bombacısı olamayız / 05.11.21

Takvim 02:08
04

Ekonomiye yıllık 3 milyar 518 milyon TL katkı! Kuzey Marmara Otoyolu Ana Kontrol Merkezi açıldı!

Takvim 06:30
05

İstanbullu'ya hizmet edemeyen CHP'li İBB AK Partili Fatih Belediyesi'nin projesine çöktü! Yine kendi pankartını asıp algı yaptı / 05.11.21

Takvim 01:24
06

Adıyaman'da kan donduran olay! 2 günlük bebeğini nasıl diri diri gömdüğünü böyle anlattı / 05.11.21

Takvim 01:32
07

İstinaf FETÖ'nün baklavacısı Faruk Güllü'nün FETÖ üyeliği suçundan aldığı cezayı onayladı / 05.11.21

Takvim 02:06
08

Zincir marketlere ceza | Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle: Ceza kartelleşmeden kesildi! 2018 yılına dayanan konuşmalar var

Takvim 02:09
09

AK Parti ve MHP anlaştı: Seçim yasası sil baştan! İşte teklifte öne çıkan değişiklikler / 05.11.21

Takvim 01:37
10

Galatasaray'ın performansı Avrupa'ya damga vurdu! UEFA Avrupa Ligi'nin en iyisi / 05.11.21

Takvim 00:49

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