AK Parti iktidarı 19 yaşında! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 03.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yılı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik ifadelerini kullandı. Türkiyenin enerji konusunda birçok sıkıntıyı aştığını belirten Erdoğan, Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır. Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek dedi.