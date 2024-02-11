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AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki / 10.02.24

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki / 10.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki / 10.02.24

Takvim 06:49
02

Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı'nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı

Takvim 03:06
03

Bibi’nin bürokrasisi patladı! Foreign Affairs resmen ‘İsrail parçalanacak’ dedi: O konuşmadan sonra her şey değişti / 10.02.24

Takvim 06:03
04

Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı / 10.02.24

Takvim 03:41
05

Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'na eşlik etmedi / 10.02.24

Takvim 00:00
06

MOSSAD soruşturmasında "casusluk" itirafı! Para trafiği ortaya çıktı / 10.02.24

Takvim 06:37
07

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin

Takvim 03:05
08

Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu / 10.02.24

Takvim 03:45
09

CHP'de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez'e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir'de Cemil Tugay'a yol göründü / 10.02.24

Takvim 03:17
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