Son dakika haberi! AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniayın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişi ağır yaralanırken olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Alçak saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Milli iradeyi hedef alan saldırıyla ilgili Başkan Erdoğan, Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.