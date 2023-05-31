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AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu! / 30.05.23
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu! / 30.05.23
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01:16
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02
Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti / 30.05.23
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03:19
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03
ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor / 30.05.23
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02:05
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04
Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 31.05.23
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02:33
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05
FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası / 30.05.23
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06:12
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06
İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23
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01:04
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07
Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek / 30.05.23
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01:40
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Tarihi keşifler meyvelerini veriyor: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 36,3 azaldı
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01:33
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Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar / 30.05.23
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03:40
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