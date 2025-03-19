İmralıdan gelen çağrı sonrası DEM Parti, Meclisi bilgilendirmek için ikinci kez siyasi partilerin kapısını çaldı. Heyetin Ramazan Bayramı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmesi beklenirken AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı netleşti. DEMin taleplerine karşı önceliğin PKKnın silah bırakması olduğu vurgulandı. Terörsüz Türkiye hedefinin mutlak bir şekilde nihayete ulaşması gerektiği belirtildi. Öte yandan DEM Parti, İmralıya 4. kez gitmek için başvuru yaptı. PKKnın fesih kongresi için hangi tarih konuşuluyor? İşte tüm detaylar...