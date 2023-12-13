Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK toplantısı sona erdi. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Kocanın, MKYK kararıyla AK Partiden kesin ihraç edilmesi istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine ilişkin süreç başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Batının çifte standardına dikkat çeken Çelik, Aynı başsavcılık Ukrayna davasında bir yıl gibi kısa bir sürede devlet başkanı statüsünde yakalama kararı talep etmişti. Filistin meselesinde ise 2014ten bu yana 8 yıl olmuş herhangi bir somut talepte bulunmamış. dedi. Muhalefetteki ittifak kavgasına da değinen Çelik, Bu modelle Türkiye yönetilemez. 6-7 kişi bir araya gelseler çay bile demleyemezler. ifadelerini kullandı.