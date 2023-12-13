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AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 12.12.23

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 12.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar / 12.12.23

Takvim 02:10
02

Asgari ücrette enflasyon hesabı! Hangi mesajlar verildi? Gündemdeki formüller neler?

Takvim 02:37
03

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştı yere yığıldı! Bakan Koca açıkladı: "Durumu son derece ciddi" / 12.12.23

Takvim 02:46
04

Edirne'de önce çamurlu su ardından patlayan boru! CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan yalnızca izliyor! Vatandaş isyan etti / 13.12.23

Takvim 01:28
05

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı / 12.12.23

Takvim 00:48
06

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den bomba itiraf! 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim / 12.12.23

Takvim 00:49
07

Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" / 12.12.23

Takvim 00:37
08

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar: "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik" / 12.12.23

Takvim 09:30
09

700 bin işçiye ikramiye: En az net 7.748 TL I Kim, ne kadar alacak?

Takvim 01:21
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