AK Parti MKYK toplantısı! Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Miçotakis'in tavrı kalleşçe / 14.06.22

Son dakika... AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Ömer Çelikin açıklama yaptı. Miçotakiste sert tepki gösteren Çelik, Miçotakis İstanbula geldi, sorunlarımızı iki ülke olarak biz çözelim dedi. Sonra ABDye gitti, tam karşı tavır ortaya koydu. Bu kalleşçe bir tavırdır. Kötü niyetli yaklaşımdır. dedi. Öte yandan Çelik, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla ilgili olarak, Türkiyede herhangi makama aday olan birinin kimlik unsurunun tartışma yapılması, insan haklarına aykırı bir durumdur. Herhangi bir kimsenin etnik kimliği üzerinden ötekileştirilmesine biz asla müsaade etmeyiz ifadelerini kullandı.