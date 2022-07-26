AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar: Muhalefetin 'Biz yaptık' algısı gasp siyasetidir / 25.07.22

Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Biz dedik yaptınız algısına tepki gösteren Çelik, Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor ve CHP çıkıp Bunları biz yaptık diyor. Bizim arkadaşlarımızız uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor ve bunlar arada duyup daha açıklanmadan kendileri açıklıyor. Bunlar hizmet siyasetinden gasp siyasetine geçtiler. Bunlarla ilgili projeler aylar evvelinden açıklanmaktadır. dedi. Çevre Ajansı yalanına cevap veren Çelik, O ajans Emine Erdoğan hanımefendiye bağlı değil. Çevre Bakanlığına bağlı olarak çalışan mekanizmalar bunlar. şeklinde konuştu.