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7/24 Dinle Takvim AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar: Muhalefetin 'Biz yaptık' algısı gasp siyasetidir / 25.07.22
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar: Muhalefetin 'Biz yaptık' algısı gasp siyasetidir / 25.07.22

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar: Muhalefetin 'Biz yaptık' algısı gasp siyasetidir / 25.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar: Muhalefetin 'Biz yaptık' algısı gasp siyasetidir / 25.07.22

Takvim 05:39
02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
03

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
04

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
05

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
06

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
07

Algıları tek tek çürüttü! Irkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli genç Ahmet Kanjo A Haber'e konuk oldu! / 25.07.22

Takvim 04:33
08

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi açıklaması! “Bizim orada her türlü olmamız lazım" / 26.07.22

Takvim 04:26
09

Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin gündemine Gabonlu yıldız Boupendza geldi / 26.07.22

Takvim 01:50
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