AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’nın seçim çalışmalarını A Haber ekranlarında anlattı. Yavuz, Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakına katılmasına ilişkin Koltuk için değil millete hizmet için bir aradayız ifadelerini kullandı. Öte yandan Yavuz, Saadet Partisi’nin oylarının düştüğünü ve Yeniden Refah’a kaymaların olduğunu belirtirken, AK Parti ve Başkan Erdoğanın son oy oranlarını açıkladı. Yavuz, AK Partinin oyu 2018den az olmayacak ve oylar 41-42 bandında. Başkan Erdoğanın oyu ise yüzde 53 civarında açıklamasını yaptı.